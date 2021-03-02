Стало відомо, які штами коронавірусу виявили у Львівській області / фото REUTERS
У Львівській області виявили два штами коронавірусу. При цьому жоден з них не є ні «британським», ні «південноафриканським».
Про це на брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко. Брифінг транслювався на Facebook-сторінці облдержадміністрації.
Читайте такожЗеленський отримав щеплення від коронавірусуЗа її словами, один генотип називається В1, а другий – В11.
«Тобто, ні «південноафриканського», ні «лондонського» поки на території області немає», - сказала вона.
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