Один генотип називається В1, а другий – В11.

У Львівській області виявили два штами коронавірусу. При цьому жоден з них не є ні «британським», ні «південноафриканським».

Про це на брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко. Брифінг транслювався на Facebook-сторінці облдержадміністрації.

Читайте такожЗеленський отримав щеплення від коронавірусуЗа її словами, один генотип називається В1, а другий – В11.

«Тобто, ні «південноафриканського», ні «лондонського» поки на території області немає», - сказала вона.

Коронавірус в Україні: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН