Британський штам коронавірусу набагато агресивніший, попередив медик.

У реанімації львівської лікарні швидкої допомоги смертність серед "важких" пацієнтів з COVID-19 дуже висока - виживають лише 13-14% хворих.

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Про це в інтерв'ю Zaxid.net, розповів головний лікар Лікарні швидкої допомоги Олег Самчук. Він пояснив, що перші дві хвилі епідемії були набагато легші, адже третя хвиля принесла британський штам коронавірусу.

"Ми беремо спеціалізоване обладнання, спеціалізовані реактиви, передаємо їх і визначаємо, яких пацієнтів ми лікуємо. Тому що зараз надзвичайно вони поважчали, перебіг хвороби став швидший і загрозливіший. Коли у пацієнтів 10-20% враження легень – це було раніше критично, то зараз ми ведемо пацієнтів із 40-50% ураження", - зазнавив лікар.

За його словами, межа між важкими і реанімаційними пацієнтами стерта.

"Смертність, на жаль, при цих важких формах і запущеності немаленька. Але якщо ми говоримо про смертність пацієнтів, які вже перебувають на апараті ШВЛ, то коли в світі 10% цих пацієнтів виживає, то в нас 13-14% виживання цих пацієнтів. У нас досить потужна реанімація, і ми стараємося тих людей, які потрапляють на ШВЛ, зняти їх із ШВЛ", - підсумував він.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не вводиться.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною.

За даними сервісу Worldometers, станом на 7 квітня Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров