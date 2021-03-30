Сама лікар втратила свою матір, в якої раніше виявили коронавірус.

Львівська лікарка Любов Зановяк записала імпульсивне звернення до президента та мера Львова, в якому закликає оголосити у місті надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом.

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Як повідомляє ТСН, медик виклала звернення у Facebook. Наразі знайти його на сторінці вже неможливо.

"Хочу в цей непростий час застерегти вас, щоб ви сиділи вдома, менше контактували. Щоб ви просто розуміли, що ніколи, ні за які гроші ви не купите здоров'я своїм близьким. І це не треба, щоб хтось був хворий із високою температурою. Перебіг хвороби проходить дуже підступно. Звичний коронавірус зараз - це найпростіше, бо ми маємо штам британського вірусу, який є у Львові та Івано-Франківській області", - вказала вона.

Лікар наголошує, що британський штам важко вражає навіть молодих і здорових людей.

"Я звертаюсь до головних лікарів, президента, мера: закрите на*** Львів на надзвичайний стан. Тому, що швидкі постійно привозять людей. Хворих не встигають підключати до кисню і вони помирають. Кров згущується - людина просто перестає жити. І все! На днях, у суботу, померла наша медсестра. Вона молода жінка, котра ніколи ні на що не хворіла. Вона просто померла. І це - медик, людина поінформована, яка розуміє, як себе поводити у такій ситуації", - заявила Зановяк.

Медик наголошує, що економічні негаразди через локдаун в будь-якому випадку не страшніші за смертельно небезпечну хворобу.

"Якщо хтось переживає за комунальні послуги, за якусь ще х***, то сидіть на холодному чаї і на чорному шматку хліба. Переживіть той період і потім будете їздити за кордон, гуляти з дітьми. Головне, щоб було з ким гуляти і з ким їздити. Бо на сьогоднішній день ситуація плачевна. Якщо хтось не вірить новинам в Інтернеті, на телебаченні. То я сьогодні тут перебуваю у центрі всіх подій, перед восьмою лікарнею. Схаменіться, сидіть вдома, нікуди не виходьте", - пояснює вона.

Лікарка розповіла, що її мати також захворіла ймовірно на британський штам коронавірусу, якого не змогли підтвердити тести.

"Мама збила температуру і більше її не було, а на п'ятий день у неї почалось двобічне ураження легень. У мами сатурація у крові була 65. Гуляйте у масці: і не на бороді чи ще десь там. Звертаюсь до влади - штрафуйте за відсутність масок. Бо швидкі приїжджають одна за одною. Виписують одиниці. У лікарні багато помирають. Помирають одне за одним. Я боюсь невідомих номерів, які телефонують, щоб вони не сказали "все - забирайте", - зазначила жінка.

Повідомляється, що 30 березня Зановяк повідомила у Facebook про смерть матері.

Нагадаємо, у Львові через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 сьогодні міська комісія з питань ТЕБ і НС вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.

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Автор: Дмитро Захаров