На сьогодні в медзакладах міста зарезервовано 1300 ліжок для лікування хворих на COVID-19, кількість місць планують збільшити ще на 700.

У двох львівських лікарнях планують розгорнути тимчасові госпіталі для розміщення хворих на COVID-19.

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Відповідне рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС озвучив сьогодні на брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, станом на сьогодні в комунальних медзакладах міста зарезервовано 1300 ліжок для лікування хворих на COVID-19.

«На ранок було заповнено 534 ліжка. Тобто резерв є. Але хто може спрогнозувати, скільки хворих надалі потраплятимуть до лікарень за добу: чи 40, чи 50, чи 60? Тому ми поставили за мету збільшити цей резерв ще на 700 ліжко-місць, тобто дійти до 2 тис.», - розповів мер.

Він зазначив, що задля цього на базі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та 8-ї міської клінічної лікарні планується створити тимчасові госпіталі.

«У цих лікарнях є відділення реанімації. Ми не будем створювати намети, як в інших містах. Ми будемо використовувати медичні установи, які у нас є в місті. Будемо їх частково перепрофільовувати, щоб кожен житель міста мав гарантію, що він отримає якісну медичну допомогу», - підкреслив Садовий.

Окрім того, мер додав, що депутати Львівської міськради мають ухвалити рішення про перепрофілювання п’яти міських поліклінік під лікування хворих на COVID-19.

Коронавірус у Львівській області.

Станом на ранок 9 березня на Львівщині підтверджено 83 тис. 211 випадків інфікування коронавірусом, з них 2 тис. 329 — летальні.

За минулу добу в області зафіксовано 351 новий випадок COVID-19, з яких 241 – у жителів Львова.

Всього за минулу добу, 8 березня, в Україні зафіксовано 3261 новий випадок COVID-19.

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Автор: Світлана Макринська