Андрій Садовий попросив допомоги у медиків через складну ситуацію у Львові.

У Львові стрімко збільшується кількість хворих на коронавірус, зокрема тих, хто потребує госпіталізації. Тому міський голова Андрій Садовий попросив ще незадіяних медиків приєднатись до боротьби з пандемією.

Про це Андрій Садовий написав у своєму Talagram.

Читайте також"День і ніч конвеєр": журналісти показали критичну ситуацію в лікарнях Львова, де посилили карантин (відео)

Щодня на Львівщині в лікарні кладуть 250 – 300 пацієнтів з COVID-19. За добу 19 березня їх кількість сягнула 338.

За словами Садового, на Львівщині роблять все, аби збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Однак лікарів та інших медичних працівників критично не вистачає.

"Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, то маєте добру нагоду це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей", – зазначив мер.

Садовий попросив всіх, хто має медичну освіту допомогти та приєднатись. Гарантують гідну фінансову винагороду.

Всіх охочих просять зателефонувати на гарячу лінію міста – 1580, або заповнити онлайн-форму.

Коронавірус на Львівщині: яка ситуація

У Львівській області за добу виявили 1180 нових хворих на коронавірус. Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у регіоні діагностували понад 92 тисяч випадків інфекції. За цей час одужали близько 74 тисячі людей, але 2474 – померли.

Через це у всій області, зокрема у Львові, 19 березня запровадили локдаун. Він діятиме 10 днів, однак, за потреби, можуть продовжити.

Раніше Садовий заявив, що в області не вистачає вакцин проти коронавірусу. Тому й вакцинація "йде" повільно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко