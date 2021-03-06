Кількість інфікованих коронавірусом у Львові продовжує зростати, наразі вже зайняті понад третина ліжок.

У Львові розгорнуть два тимчасових госпіталі для пацієнтів, хворих на коронавірус.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні міського штабу Львова з протидії коронавірусу, передає Громадське.

Наразі у львівських лікарнях є 1300 місць для пацієнтів із COVID-19, з них 418 уже зайняті. Також місто може розгорнути 265 резервних ліжок: 250 у місцевих лікарнях та ще 15 - у пологовому відділенні.

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Разом із тим, у міській раді Львова прогнозують, що за два-три тижні в міських лікарнях може не залишитись вільних ліжок. Щоб запобігти цьому там вирішили розгорнути два тимчасові госпіталі та збільшити денний стаціонар з інших захворювань у поліклініках.

Як зазначає zaxid.net, крім розгортання тимчасових госпіталів, штаб також вирішив:

облаштувати додаткові ліжка для хворих у лікарнях міста;

збільшити денний стаціонар по інших захворюваннях в поліклініках;

комунікувати з представниками галузі послуг щодо дотримання карантинних обмежень;

облаштувати мобільні лабораторії ПЛР-тестування, зокрема в аеропорті;

посилити роботу моніторингових груп;

моніторити відвідуваність шкіл та садочків 9 і 10 березня для подальшого прийняття рішень щодо роботи цих закладів освіти.

Ці рішення штабу планують затвердити на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС, що відбудеться у вівторок, 9 березня.

"У вівторок ми проведемо міську комісію з питань ТЕБ і НС, на якій прийматимемо ці всі рішення. Наразі вони потребують деталізації з точки зору бюджету, юридичної та організаційної сторін", - заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Коронавірус в Україні: адаптивний карантин

17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року та встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні епідемічної небезпеки.

26 лютого обласна комісія ТЕБ та НС вирішила з 27 лютого посилити карантинні обмеження в Чернівецькій області. Згідно з рішенням, з 27 лютого по 9 березня включно в області заборонена робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки; навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти; розважальних центрів. Також не дозволяється проводити масові заходи.

Крім того, посилений карантин уже введено з 22 по 28 лютого на Івано-Франківщині. У регіоні діють обмеження "червоної зони", громадський транспорт працює в режимі спецперевезень. Також на Івано-Франківщині створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

"Укрзалізниця" з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у цьому регіоні.

3 березня у Житомирській області запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Олександр Топчій