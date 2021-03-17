У Львові вже оголосили про локдаун до 28 березня.

У Львівській області, які опинилася на межі потрапляння до "червоної" зони карантину, спостерігається вкрай напружена ситуація в лікарнях. Деякі з них вже заповнені на 100%.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У соцмережах обговорюють кадри, на яких хворі лежать в коридорах "ковідної" лікарні. Її облаштували в листопаді в приміщення медичного коледжу. Медики кажуть, що в цьому немає чогось надзвичайного: до цього вже звикли, а коридори встигли облаштувати для прийому та лікування людей.

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"Це є холи, це є коридори, це є кабінети, які були згодом облаштовані для прийому пацієнтів. Тому зараз, коли є більша кількість пацієнтів, ми просто кладемо їх туди, ми від початку планували. Пацієнти під цілодобово наглядом", - запевняє речниця Лікарні швидкої медичної допомоги Христина Дворецька.

Ця лікарня зараз заповнена на половину, але медики виснажені. На початку тижня туди доправляли 7-8 хворих щодоби, зараз - 30.

Сьогодні стало відомо, що у Львові з 19 березня запроваджують жорсткий карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 28 березня.

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Автор: Юрій Годован