Стратегічна мета МОЗ – щеплення всіх охочих від коронавірусу протягом поточного календарного року.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав чотири ключові фактори боротьби з пандемією COVID-19 в Україні: відновлення системи охорони здоров’я, введення гнучкої системи карантинних заходів, інформування українців про стратегію боротьби та програма вакцинації від цієї хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

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За словами міністра, пандемія COVID-19 стала головним тестом на міцність всіх медичних систем світу.

«Неготовими до виклику виявилися всі, але наша система охорони здоров’я особливо. Не вистачало найнеобхіднішого – масок, антисептиків, захисних костюмів, ліжок, кисню. Ми почали боротьбу фактично з нуля і за короткий проміжок часу забезпечили країну всім необхідним для протидії коронавірусу», - зазначив Степанов.

Він наголосив, що стратегія боротьби з COVID-19 складається з кількох ключових факторів.

Перший фактор - відновлення системи охорони здоров’я до рівня достатнього для захисту згубних наслідків пандемії: ліжковий кисневий фонд, перепрофілювання лікарень, захист лікарів.

- відновлення системи охорони здоров’я до рівня достатнього для захисту згубних наслідків пандемії: ліжковий кисневий фонд, перепрофілювання лікарень, захист лікарів. Другий фактор - це введення гнучкої системи карантинних заходів, а саме – адаптивного карантину. «Система зонування за маркерами захворюваності, заповненості ліжок дозволяє нам знаходити баланс між економікою та жорсткими протиепідемічними заходами», - заявив міністр.

- це введення гнучкої системи карантинних заходів, а саме – адаптивного карантину. «Система зонування за маркерами захворюваності, заповненості ліжок дозволяє нам знаходити баланс між економікою та жорсткими протиепідемічними заходами», - заявив міністр. Третій фактор – всебічне інформування українців про стратегію боротьби з COVID-19. «Для цього було розроблено та запущено робочу платформу, на якій розміщено всю інформацію, що стосується COVID-19 – про фейки, про якість вакцин, їхню кількість, етапи вакцинації, про можливості запису в лист очікування через платформу «Дія»», - зазначив він.

– всебічне інформування українців про стратегію боротьби з COVID-19. «Для цього було розроблено та запущено робочу платформу, на якій розміщено всю інформацію, що стосується COVID-19 – про фейки, про якість вакцин, їхню кількість, етапи вакцинації, про можливості запису в лист очікування через платформу «Дія»», - зазначив він. Четвертий фактор – це старт програми вакцинації. «Основним елементом є дорожня карта, наш національний план вакцинації, якого ми всі повинні дотримуватись – це детальний план щеплення населення, який передбачає розгортання в п’ять основних етапів», - пояснив Степанов.

Міністр наголосив, що перші два етапи вакцинації проводяться одночасно. Вони реалізуються спеціально створеними мобільними бригадами медичних працівників, а також стаціонарними пунктами щеплень на базі первинної ланки медицини.

«Ми вакцинуємо наших медичних працівників, військових, первинну ланку медичних працівників, людей, які є в серйозній групі ризику – старші 80 років. Найближчим часом ми почнемо вакцинувати наших соціальних працівників»,- додав він.

Міністр сказав, що вже на сьогоднішній день відкрито 1201 пункт щеплення для вакцинації від коронавірусної хвороби.

«Загалом у нас буде розгорнуто більше 4 тисяч таких пунктів. Наша стратегічна мета – це колективний імунітет і щеплення всіх охочих протягом цього календарного року. Тобто ми маємо забезпечити безкоштовний доступ до вакцин всім громадянам, які виявлять бажання щодо вакцинації», - резюмував Стапанов.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за минулу добу зареєстрували 10 тис. 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 662 тис. 942 особи, одужали – 1 млн 307 тис. 076 осіб. Летальних випадків зареєстровано 32 тис. 418, ПЛР-тестувань проведено 8 млн 058 тис. 263.

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Автор: Костянтин Гончаров