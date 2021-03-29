Водночас Максим Степанов наголосив, що виконання умов адаптивного карантину в повному обсязі дозволяє стабілізувати епідситуацію в регіонах.

В Україні зростання рівня захворюваності на COVID-19 очікується щонайменше до 15 квітня.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ми прогнозуємо зростання кількості хворих ще протягом двох тижнів – щонайменше до 15 квітня ми точно розуміємо, що в нас буде загострення ситуації», - заяви він.

Водночас Степанов наголосив, що виконання умов адаптивного карантину в повному обсязі дозволяє стабілізувати епідситуацію в регіонах.

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«Ми рухаємося таким чином», - додав міністр.

Коронавірус в Україні: останні дані

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки. На сьогодні «червоній» зоні епіднебезпеки, де до 9 квітня діють жорсткі карантині обмеження, 10 областей і Київ.

Минулої доби в Україні було виявлено 8 тис. 346 нових хворих на COVID-19, померли – 178.

Сьогодні, 29 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні п’ятий тиждень поспіль зростає кількість госпіталізованих з COVID-19.

Шмигаль зауважив, що на сьогодні в Україні зареєстровано 316 тис. 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником Київ, на другому – Одеська область, на третьому – Львівська.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні.

Головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.

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Автор: Костянтин Гончаров