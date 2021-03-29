В Україні зростання рівня захворюваності на COVID-19 очікується щонайменше до 15 квітня.
Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
«Ми прогнозуємо зростання кількості хворих ще протягом двох тижнів – щонайменше до 15 квітня ми точно розуміємо, що в нас буде загострення ситуації», - заяви він.
Водночас Степанов наголосив, що виконання умов адаптивного карантину в повному обсязі дозволяє стабілізувати епідситуацію в регіонах.
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«Ми рухаємося таким чином», - додав міністр.
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