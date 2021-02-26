Дослідники проаналізували геном поширеного на території України коронавірусу на наявність британського, південноафриканського та бразильського штамів.

В Україні поки що не виявили британський, південноафриканський або бразильський штами коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Секвенування геному коронавірусу, який циркулює на території нашої країни, сьогодні не підтвердив наявності мутацій британського, південноафриканського або бразильського походження", - сказав Ляшко.

За його словами, Україна отримала результати з німецької клініки Шаріте, куди відправляла біоматеріали для аналізу.

Читайте такожВ Україні другу добу поспіль виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19"Наступного тижня ми очікуємо результати проведеного всередині країни секвенування - дослідження зразків від тяжкохворих, які були зібрані в Івано-Франківській області. Будемо знати, чи циркулюють у нас минулі штами, чи вже є нові, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Нові штами коронавірусу: що відомо

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Автор: Леся Лещенко