В Україні поки що не виявили британський, південноафриканський або бразильський штами коронавірусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Секвенування геному коронавірусу, який циркулює на території нашої країни, сьогодні не підтвердив наявності мутацій британського, південноафриканського або бразильського походження", - сказав Ляшко.
За його словами, Україна отримала результати з німецької клініки Шаріте, куди відправляла біоматеріали для аналізу.
Читайте такожВ Україні другу добу поспіль виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19"Наступного тижня ми очікуємо результати проведеного всередині країни секвенування - дослідження зразків від тяжкохворих, які були зібрані в Івано-Франківській області. Будемо знати, чи циркулюють у нас минулі штами, чи вже є нові, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.
Нові штами коронавірусу: що відомо
- Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини. У грудні у Британії знайшли два нових штами, один з них - в людей, які приїхали з Південної Африки.
- У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, які в'їхали з Бразилії до Японії.
- У лютому 2021-го англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що для виробництва і початку розповсюдження ефективних вакцин проти мутованих версій коронавірусу може знадобитися 6-9 місяців.
- Через нові штами країни Європи продовжують запроваджувати нові карантинні обмеження.
- У зразках перших хворих на COVID-19 з Китаю фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів вірусу SARS-COV-2, що може означати його появу задовго до спалаху в Ухані.
- В Україні нові штами коронавірусу поки не фіксувалися.
- Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу. При цьому у ВООЗ не виключають появу інших, більш проблемних мутацій вірусу.
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