Основними запобіжниками є захист дихальних шляхів та очей, дотримання дистанції, провітрювання приміщення та мінімізація навантажень на організм після перенесення хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як запобігти повторному зараженню на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ з питань епідеміології Наталія Виноград.

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За її словами, повторне захворювання на COVID-19 може бути або новим зараженням або реактивацією збудника першого випадку, який тривалий час зберігався в організмі в латентному стані.

Виноград підкреслила, що повторні нові захворювання дуже часто стають серед представників груп ризику, зокрема серед медиків, яким майже неможливо дотримуватися дистанції як запобіжного заходу.

"І в цьому плані найоптимальнішим і найважливішим підходом є перш за все захист “вхідних воріт” для збудника. І це не лише верхні дихальні шляхи, а й очі", - зазначила вона.

Епідеміолог підкреслила, що наступними важливими запобіжникам від інфікування є дистанція та ретельне провітрювання приміщення, особливо у закладах охорони здоров’я.

"Це природне вентилювання шляхом відкриття двох вікон або дверей, які розташовані навпроти", - пояснила Виноград.

Крім того, вона наголосила, що достатньо тривалий час після перенесення COVID-19 організм потребує мінімізації навантажень.

За словами фахівців, завдяки цьому організм зможе адаптуватися та вийти зі стану постхвороби, що значно посилить його можливість до опору проти нового зараження і зменшить ймовірність повторного захворювання.

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Автор: Антоніна Доломанжи