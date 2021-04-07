Науковці наголосили, що лідирувати за поширенням вірусу будуть сім регіонів.

Захворюваність на коронавірус в Україні в найближчі тижні особливо не зміниться і буде залишатися на нинішньому рівні. Лідирувати за цим показником будуть сім регіонів.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

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Повідомляється, що, згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

Для України в цілому отримані такі прогнозні числові показники:

середня кількість нових інфекцій за день на 13.04.21 - 16 209. Середня кількість нових летальних випадків за день на 13.04.21 - 412;

середня кількість нових інфекцій за день на 20.04.21 - 16 351. Середня кількість нових летальних випадків за день на 20.04.21 - 442.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко