Захворюваність на коронавірус в Україні в найближчі тижні особливо не зміниться і буде залишатися на нинішньому рівні. Лідирувати за цим показником будуть сім регіонів.
Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.
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Повідомляється, що, згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.
Для України в цілому отримані такі прогнозні числові показники:
- середня кількість нових інфекцій за день на 13.04.21 - 16 209. Середня кількість нових летальних випадків за день на 13.04.21 - 412;
- середня кількість нових інфекцій за день на 20.04.21 - 16 351. Середня кількість нових летальних випадків за день на 20.04.21 - 442.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано 15 тис. 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу госпіталізовано 5 тис. 587 осіб, померли – 481.
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