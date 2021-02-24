Канцлер переконана, що повільна вакцинація і ризик великих спалахів штамів може ускладнити ослаблення обмежень.

Ангела Меркель заявила, що Німеччина знаходиться в третій хвилі пандемії коронавірусу.

Читайте такожNew York Times: Одужалим від COVID-19 не потрібні дві дози вакциниТаку заяву канцлер зробила в ході зустрічі з депутатами Консервативної партії, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами учасників зустрічі, Меркель попередила, що будь-яке ослаблення карантинних заходів потрібно здійснювати обережно і поступово.

Канцлер переконана, що повільна вакцинація і ризик великих спалахів штамів може ускладнити ослаблення обмежень.

"Ми не можемо дозволити собі злети і падіння", - сказала вона.

Також вона додала, що підвищення доступності експрес-тестів і збільшення можливостей тестування може зробити повернення до нормального стану більш впевненим.

Коронавірус в Німеччині

Жорсткі обмеження на кордонах Німеччини будуть продовжені ще на вісім днів попри критику Європейської комісії.

Німеччина майже повністю закрила кордон з Чехією, Словаччиною та австрійським Тіролем через поширення в цих регіонах мутованих штамів коронавірусу. Для категорій-винятків діють суворі правила в'їзду, що з перших днів викликало великі черги на кордонах.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер вважає, що після завершення початкового 10-денного терміну надзвичайних правил їх потрібно продовжити.

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Автор: УНІАН