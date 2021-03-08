Від сьогодні в країні знову відкрилися книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

У Німеччині послабили карантинні обмеження.

Від сьогодні в країні знову відкрилися книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища, повідомляє Deutsche Welle.

Решта магазинів, за винятком продовольчих і аптек, а також готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими.

Крім того, дозволено зустрічі до п'яти осіб з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років.

Разом з тим кожен громадянин отримає можливість раз на тиждень безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус. Подальші заходи щодо скасування обмежень залежатимуть від втілення в життя концепції регулярного тестування жителів.

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Добовий приріст заражень коронавірусом у ФРН становить трохи більше за 5 тис. випадків, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Всього з початку епідемії у ФРН виявлено 2 млн 505,1 тис. випадків інфікування. За останні 24 години померли 34 особи з COVID-19, загальна кількість летальних випадків у 83-мільйонній країні становить 71 тис. 934. Одужали понад 2,3 млн осіб.

За останні 7 днів з розрахунку на 100 тис. населення зареєстровано 68 випадків зараження - більше, ніж днем раніше (66,1). 22 грудня 2020 року цей показник сягав найвищого значення - 197,6.

Ситуація з коронавірусом у світі

За даними ресурсу моніторингу поширення коронавірусу Worldometer, у світі з початку пандемії зареєстровано майже 117,5 млн випадків COVID-19. Померли понад 2,6 млн осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва