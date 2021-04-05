З'ясувалося, що ризик передачі коронавірусу у випадку людей зі щепленням нижче, ніж при негативному тесті у безсимптомних носіїв.

Для жителів Німеччини, які отримають щеплення від коронавірусу, скасують вимоги проходити тести на COVID-19, самоізолюватися і залишатися на карантині.

Про це заявив виданню Bild am Sonntag міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

"Ті, хто повністю щеплений, будуть прирівнюватися до тих, хто здав негативний тест", - сказав він.

Коли третя хвиля пандемії піде на спад і за умови масового проведення експрес-тестів будуть зняті обмеження, наприклад, в секторі роздрібної торгівлі, це фундаментальне рішення набуде чинності, пояснив глава МОЗ.

Жителі Німеччини з щепленням "зможуть піти в магазин або перукарню без додаткових аналізів", заявив Шпан, додавши, що це відбудеться вже через кілька тижнів.

Читайте такожЛюдям до 60 років не варто вводити другу дозу

Таке рішення засноване на наукових даних, отриманих інститутом імені Роберта Коха (RKI), які свідчать, що люди з щепленням становлять меншу небезпеку, ніж безсимптомні носії з негативним аналізом.

"Ризик передачі коронавірусу людьми, які пройшли повну вакцинацію, максимум на 15-й день після введення другої дози вакцини нижчий, ніж при наявності одного негативного експрес-тесту на антиген у безсимптомних інфікованих осіб", - йдеться у звіті.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко