У трьох хворих був виявлений раніше невідомий штам коронавірусу.

Раніше невідому мутацію коронавірусу виявили у федеральній землі Баварія в Німеччині під час спалаху COVID-19 в клініці міста Гарміш-Партенкірхен.

Про це пише газета Muenchner Merkur.

У лікарні інфекцію виявили у 73 осіб: як у медпрацівників, так і у пацієнтів. У трьох хворих був виявлений раніше невідомий штам коронавірусу.

Читайте такожУ Кенії виявили понад 15 нових штамів коронавірусу

Аналізи були направлені в берлінську клініку "Шаріте", де було визначено, що мова насправді йде про абсолютно нову варіації COVID-19. Поки не ясно, які її особливості.

Також повідомляється, що на даний момент у всьому світі було виявлено вже понад 12 тисяч мутацій коронавірусу.

Коронавірус: важливо знати кожному

Новий штам коронавірусу з Британії: що відомо

В грудні у Британії виявили новий штам коронавірусу та у зв'язку з цим в Лондоні й на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок у Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора