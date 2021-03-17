За словами парламентарія, варто бути готовим до будь-яких «сюрпризів», і невідомо, чи вдасться хвилю COVID-19 повністю стримати завдяки вакцинації.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що коронавірус продовжує мутувати, змінюватись та ставати ще небезпечнішим, тому восени Україну, ймовірно, очікує чергова хвиля пандемії COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні в Україні зафіксований антирекорд за кількістю госпіталізованих – до лікарень доставлено 4 тис. 887 осіб. Офіційно підтвердилась інформація про те, що «британський» штам циркулює ще у двох областях – Закарпатській та Вінницькій», - зазначив він.

Тим часом, за словами Радуцького, вірус продовжує мутувати, змінюватись та ставати ще небезпечнішим. У Великій Британії зафіксували «філіппінський» штам, у Франції влада попереджає про новий різновид вірусу, який не може визначити ПЛР-тест.

«Отже, після третьої хвилі нас, скоріше за все, вже восени очікує наступна хвиля пандемії. Чи вдасться її повністю стримати завдяки вакцинації – поки що важко прогнозувати. Варто бути готовим до будь-яких сюрпризів», - наголосив він.

Радуцький відзначив, що нові виклики вкотре ставлять перед українцями питання створення ефективної системи громадського здоров’я.

«Нам потрібно, нарешті, створити спеціалізовану службу, цілісну систему, яка буде послідовно і фахово збирати інформацію, аналізувати її та пропонувати ефективні рішення», - підкреслив він.

За його словами, зокрема, у питанні вакцинації населення від COVID-19 українська влада фіксує лише випадки ускладнень, які виникають упродовж 30 хвилин після щеплення.

«Втім, не менш важливо розуміти, що відбувається з людиною потім – за кілька годин, днів, тижнів. Аналізувати, яким є відсоток заражень серед тих, хто пройшов щеплення, ступень важкості протікання хвороби. Не можна опиратись лише на рекомендації та дані поважних міжнародних структур – Україна повинна проводити власну аналітичну роботу. Принаймні для того, щоб порівнювати ефективність різних вакцин і, коли з’явиться можливість, обирати серед різних виробників, робити цей вибір свідомо й обґрунтовано», - розповів він.

Радуцький нагадав, що минулого року Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування спільно з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком розробив законопроект № 4142 про систему громадського здоров’я. Цю ініціативу парламент підтримав у першому читанні. Наразі над документом працює робоча група комітету, готує його до другого читання.

«Ми пропонуємо створити нову службу з регіональними підрозділами, яка опікуватиметься аналізом епідемічної ситуації, буде реагувати на спалах хвороби, проводити вакцинацію, аналізувати побічні ефекти, займатися інформаційною кампанією», - резюмував він.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні зареєстровано 11 тис. 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 489 тис. 023 особи, померли – 28 тис. 986, одужали – 1 млн 237 тис. 676 осіб. Медики провели 7 млн 467 тис. 108 ПЛР-тестувань.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров