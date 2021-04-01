У Сарненській райлікарні Рівненської області закінчилися місця для хворих на коронавірус. Там будуть приймати лише «важких» хворих, решту – відправлятимуть в інший медзаклад за 35 кілометрів.
Читайте такожКоронавірус в Україні б'є рекорди: 421 померлий і понад 17 тисяч нових хворихПро це йдеться у сюжеті ТСН.
«І це при тому, що для занедужавших на коронавірус перелаштували кілька відділень», – говориться у сюжеті.
Зазначається, що, зокрема, додаткові ліжка розгорнули у терапевтичному та хірургічному корпусах, та попри це резервних ліжок бракує.
«Медики працюють на межі», – йдеться у сюжеті.
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