Медики працюють на межі.

У Сарненській райлікарні Рівненської області закінчилися місця для хворих на коронавірус. Там будуть приймати лише «важких» хворих, решту – відправлятимуть в інший медзаклад за 35 кілометрів.

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«І це при тому, що для занедужавших на коронавірус перелаштували кілька відділень», – говориться у сюжеті.

Зазначається, що, зокрема, додаткові ліжка розгорнули у терапевтичному та хірургічному корпусах, та попри це резервних ліжок бракує.

«Медики працюють на межі», – йдеться у сюжеті.

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Автор: Катерина Шварц