Ці плани можуть реалізувати в далекій перспективі і лише після того, коли вакцина буде доступною вже для більшості дорослого населення.

У Швейцарії з метою заохочення до вакцинації розглядають введення винятків із карантинних обмежень для людей, які зробили вакцину від коронавірусу.

Про це дізналося видання Blick, ознайомившись із документом щодо планів уряду, пише "Європейська правда" з посиланням The Local.

Мова йде про дискусійний документ федерального департаменту внутрішніх справ. У ньому йдеться про привілеї для вакцинованих громадян, хоча для цього немає юридичного підґрунтя.

У документі, як стверджується, не йдеться про обмеження доступу до лікування, але приватні клініки за бажанням потенційно зможуть вимагати довідку про вакцинацію.

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Вакцинованим людям можуть дозволити вільне відвідання ресторанів, концертів та інших масових заходів. Водночас їм все одно доведеться носити захисні маски.

Винятки передбачаються для людей, які через алергічні реакції, вагітність або інші медичні протипоказання не можуть вакцинуватися. Для них "перепусткою" можуть стати зданий заздалегідь тест на коронавірус або швидкий тест на місці.

При цьому, що ці плани можуть реалізувати в далекій перспективі і лише після того, коли вакцина буде доступною вже для більшості дорослого населення. Вважається, що це може статись "найпізніше у травні-червні".

Паспорт вакцинації: що відомо

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Автор: УНІАН