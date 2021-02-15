Берсет нібито приховав документ Федерального управління охорони здоров'я, що закликав до посилення заходів для боротьби з коронавірусом.

Міністра охорони здоров'я Швейцарії Алена Берсета підозрюють у приховуванні тривожного звіту про поширення COVID-19 в країні.

Читайте такожЛідери країн G7 обговорять рівний розподіл вакцини від COVID-19Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Берсет нібито приховав документ Федерального управління охорони здоров'я, що закликав до посилення заходів для боротьби з коронавірусом, щоб уникнути другої хвилі у серпні 2020 року.

6 серпня управління оприлюднило документ, який закликав уряд ввести низку обмежень, серед яких було обов'язкове носіння масок і закриття ресторанів. Берсет нібито не направив його в уряд, хоча експерти підкреслили, що обмеження необхідно терміново ввести.

Після цього уряд оголосив про пом'якшення деяких заходів. За повідомленнями ЗМІ, Берсет закликав уряд послабити обмеження, "усвідомивши, що у нього не було б консенсусу щодо більш тривалої заборони".

Епідеміолог з Бернського університету Крістіан Альтхаус вважає, що однією з основних причин другої хвилі у вересні було те, що федеральна влада послабила заходи. Берсет поки не прокоментував звинувачення.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН