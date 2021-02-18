Хворі на коронавірус господарі вирішили протестувати також свого улюбленця.

У Латвії знайшли собаку з антитілами до SARS-CoV-2 — коронавірусу, який викликає COVID-19.

Читайте такожПівденна Корея тестуватиме на коронавірус собак та котівІнформація про це надійшла в розпорядження Продовольчо-ветеринарної служби, повідомляє DELFI.

На думку глави ПВС Маріса Балодіса, результати аналізів дають підстави вважати, що собака перехворіла на COVID-19.

Тест псу вирішили зробити його господарі, коли самі захворіли.

«Думаю, зараз нам не варто приділяти особливу увагу кішкам і собакам, оскільки всі наукові дослідження показують, що і кішки, і собаки не мають жодної ролі в поширенні епідемії ані в Європі, ані в усьому світі», — зазначив Балодіс.

Коронавірус у тварин: що відомо

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Автор: УНІАН