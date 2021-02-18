У Латвії знайшли собаку з антитілами до SARS-CoV-2 — коронавірусу, який викликає COVID-19.
Читайте такожПівденна Корея тестуватиме на коронавірус собак та котівІнформація про це надійшла в розпорядження Продовольчо-ветеринарної служби, повідомляє DELFI.
На думку глави ПВС Маріса Балодіса, результати аналізів дають підстави вважати, що собака перехворіла на COVID-19.
Тест псу вирішили зробити його господарі, коли самі захворіли.
«Думаю, зараз нам не варто приділяти особливу увагу кішкам і собакам, оскільки всі наукові дослідження показують, що і кішки, і собаки не мають жодної ролі в поширенні епідемії ані в Європі, ані в усьому світі», — зазначив Балодіс.
Коронавірус у тварин: що відомо
- Раніше вже повідомлялося, що в Латвії зафіксували один випадок захворювання COVID-19 у кота, ще в кількох кішок за результатами аналізів знайшли антитіла.
- У травні минулого року в Росії підтвердили перший випадок зараження домашньої кішки новим коронавірусом.
- Улітку COVID-19 вперше у Британії підтвердили у домашньої кішки. Ймовірно, тварина заразилася від своїх господарів.
- У Данії на початку листопада виявили кілька сотень випадків передачі коронавірусу від норок людям. Влада країни вирішила знищити місцевих норок через мутацію коронавірусу, яку знайшли у тварин. Данські фермери змушені були вбити відразу понад 10 млн норок, яких вирощували заради хутра. Однак вчені з'ясували, що коронавірусом інфіковані норки не лише в Данії, але й в інших країнах світу.
- У грудні коронавірус виявили у чотирьох левів із зоопарку Барселони. Тварин протестували після того, як доглядачі помітили в них легкі симптоми.
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