Байден нагадав, що від пандемії за рік американців померло більше, ніж у Першій світовій війні, Другій світовій війні та В'єтнамській війні.

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віце-президентом Камалою Харріс і її чоловіком хвилиною мовчання вшанували пам'ять понад 500 тисяч американців, які померли від COVID-19.

Промова Байдена опублікована на його сторінці в Twitter.

"Тим, хто втратив близьких людей: я знаю, що ніякі слова не можуть заглушити біль, але я сподіваюся, що ви знайдете розраду, дізнавшись, що нація сумує разом з вами", - зазначив він.

Байден нагадав, що від пандемії за рік американців померло більше, ніж у Першій світовій війні, Другій світовій війні та В'єтнамській війні.

Президент США розпорядився на п'ять днів приспустити в країні прапори на знак жалоби.

Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb — President Biden (@POTUS) February 22, 2021

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, станом на ранок вівторка, 23 лютого, в США зареєстровано 28188311 випадків захворювання COVID-19, померли - 500236 осіб, одужали 63003255 осіб.

Нагадаємо, напередодні влада США доставили 2 мільйони із запланованих 6 мільйонів доз вакцин від коронавірусу в Штати після затримок з поставками через негоду і морози.

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Автор: Денис Прядко