Рішення прийнято у зв'язку зі значним зростанням кількості госпіталізацій людей, хворих на коронавірус.

Болгарія з понеділка, 22 березня, попередньо на 10 днів вводить жорсткий локдаун через пандемію коронавірусу.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов, передає News.bg.

Обмеження передбачають роботу ресторанів тільки на винос, закриття спортзалів, культурних закладів і всіх магазинів, крім супермаркетів. У торгових центрах зможуть працювати тільки аптеки, продуктові магазини, хімчистки і точки мобільних операторів. Закриваються також дитсадки і школи, лише з деякими винятками для практичних занять і іспитів. Приватні курси та школи також повинні закритися.

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Рішення прийнято у зв'язку зі значним зростанням кількості госпіталізацій людей, хворих коронавірусом. Однак загрози переповнення лікарень поки що немає.

"Є значне навантаження на окремі лікарні і в окремих районах, але в цілому ми справляємося", - сказав Ангелов.

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Автор: Денис Прядко