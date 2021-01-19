За словами Меркель, пом'якшувати обмеження не можна через загрозу нового штаму коронавірусу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель продовжила дії жорстких обмежень по боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 до 14 лютого.

Про це повідомила газета Frankfurter Rundschau.

За словами Меркель, скорочення числа інфікованих є "приводом для надії", проте новий штам COVID-19 являє собою особливу небезпеку, тому пом'якшувати обмеження поки не можна.

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Також жителів ФРН зобов'язали носити в громадському транспорті і в магазинах тільки медичні маски або респіратори. До цього громадянам можна було лише покривати ніс і рот шарфом.

Крім того, в силі буде правило щодо скорочення соціальних контактів, залишаються закриті школи і дитячі садки.

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Новий штам коронавірусу з Британії: що відомо

В грудні у Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Автор: УНІАН