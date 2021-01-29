Україна опинилася у десятці країн світу – на 90 позиції з 98 – з найгіршими показниками боротьби з пандемією COVID-19. Водночас найкраще на коронавірус відреагувала Нова Зеландія, а Китай через відсутність даних узагалі виключили зі списку з майже сотнею держав.
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Про це йдеться у науковому дослідженні провідного австралійського аналітичного центру The Lowy Institute.
Сіднейський інститут оцінив країни за шістьма критеріями. Зокрема, за кількістю підтверджених випадків, показниками смертності й тестування станом на 9 січня 2021 року.
Жорстко протидіяли недузі В’єтнам, Тайвань, Таїланд, Кіпр, Руанда, Ісландія, Австралія, Латвія і Шрі-Ланка. На останніх місцях разом з Україною (90 позиція) опинилися Бразилія, Мексика, Колумбія, Іран і США.
Водночас фахівці були змушені виключити Китай, оскільки країна не надає актуальні дані щодо перебігу хвороби.
Автори дослідження підсумували, що невеликі країни з об’єднаним суспільством і дієздатними установами мають значні переваги у боротьбі з пандемією.
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