Ситуація з розповсюдженням коронавірусу у світі є тривожною.
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Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Меліта Вуйнович, повідомляє ТСН.
За даними ВООЗ, в останні тижні фіксується зростання рівня захворюваності та смертності від наслідків COVID-19.
"Минулий тиждень був четвертим за кількістю нових випадків за один тиждень. Це тривожні тенденції, оскільки ми продовжуємо бачити вплив появи варіантів вірусу, скасування обмежувальних заходів і несправедливого розподілу вакцини між країнами", - зазначила вона.
Експерт також наголосила, що швидко розвивається ситуація з виявленням нових штамів коронавірусу, які "викликають стурбованість".
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