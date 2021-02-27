Губернатор столиці Бразилії у п’ятницю оголосив про 24-годинний локдаун, щоб побороти спалах коронавірусу, який призвів до колапсу медичної системи.
Про це повідомляє Reuters.
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Локдаун розпочався одразу після 00:00 суботи.
У рамках посилення карантину у місті зачинять усі заклади, крім магазинів з товарами першої потреби, аптек, заправок, церков і похоронних бюро.
Рішення глави столиці розкритикував злісний противник карантину президент Бразилії Жаїр Болсонару. Він звинуватив губернатора у наданні «медвежої послуги» малому і середньому бізнесу.
Коронавірус у Бразилії
- Палати реанімації у столиці Бразилії через коронавірус заповнені на понад 80%. У самому ж місті проживає 3 мільйони мешканців. Ці показники тотожні минулорічним.
- За останні 24 години в країні виявили понад 65 тисяч нових інфікованих. Померли – 1 337 людей.
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