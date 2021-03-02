Голова ВООЗ вважає, що люди стали менш обережними.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що у світі знову відстежується зростання кількості нових випадків зараження COVID-19.

Читайте такожЯпонія просить Китай не брати у своїх громадян анальні мазки на COVID-19Про це пише DW з посиланням на Reuters.

За словами Гебреєсуса, зростання показників зараження коронавірусом спостерігається у всьому світі, за винятком Африки та країн на західному узбережжі Тихого океану.

Він зазначив, що така тенденція не викликає здивування.

Голова ВООЗ вважає, що на зростання кількості заражень могли вплинути послаблення коронавірусних обмежень, поширення нових, більш заразних мутацій коронавірусу, а також те, що люди стали менш обережними.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН