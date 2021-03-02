Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що у світі знову відстежується зростання кількості нових випадків зараження COVID-19.
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За словами Гебреєсуса, зростання показників зараження коронавірусом спостерігається у всьому світі, за винятком Африки та країн на західному узбережжі Тихого океану.
Він зазначив, що така тенденція не викликає здивування.
Голова ВООЗ вважає, що на зростання кількості заражень могли вплинути послаблення коронавірусних обмежень, поширення нових, більш заразних мутацій коронавірусу, а також те, що люди стали менш обережними.
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