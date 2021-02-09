Хатніх тварин з позитивними тестами на COVID-19 відправлятимуть на карантин.

У столиці Південної Кореї, Сеулі, хатні коти та собаки тестуватимуться на COVID-19.

Як повідомляє BBC, якщо у тварини з'являться симптоми захворювання, їй призначать тестування. У випадку коли тест кішки чи собаки виявиться позитивним, тварину залишатимуть вдома з господарями.

За словами місцевої влади, відправляти навіть інфіковану тварину до повної ізоляції не треба, оскільки немає доказів передачі COVID-19 від тварин до людей, пише Yonhap. Карантин для котів і собак з позитивними тестами триватиме щонайменше 14 днів.

Читайте такожВчені розповіли, які тварини можуть підхопити коронавірус (відео)Однак якщо власники домашніх тварин не зможуть доглядати за улюбленцями через власний похилий вік чи стан здоров'я, наприклад, у разі своєї госпіталізації з COVID-19 — тваринок відправлятимуть до ізолятора на заході Сеула.

Тести котам і собакам робитиме просто біля місця їхнього мешкання команда з медичних працівників, зокрема й ветеринара. Серед симптомів, які можуть стати приводом для тестування — лихоманка, кашель, ускладнене дихання, надмірна кількість виділень з очей або носа. Також тестуватимуть тваринок, які контактували з людиною-носієм вірусу.

Місцева влада також нагадала мешканцям дотримуватися щонайменше двометрової дистанції під час прогулянок — як між людьми, так і між тваринами, носити маски та мити руки.

Тестувати тварин у Кореї вирішили після того, як у 21 січня 2021 року зафіксували перший випадок зараження COVID-19 кошеняти з релігійного закладу в місті Чинджу. За інформацією Yonhap, після відвідування закладу 29 людей повідомили на початку січня, що заразилися коронавірусом, а згодом більше ніж сотня людей, які контактували із зараженими, отримали позитивні тести.

Влада вважає, що кошеня могли заразити мама та донька, які доглядали у закладі за кішкою та двома її кошенятами.

Коронавірус у тварин: що відомо

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Переклад: Катерина Комолова