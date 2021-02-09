У столиці Південної Кореї, Сеулі, хатні коти та собаки тестуватимуться на COVID-19.
Як повідомляє BBC, якщо у тварини з'являться симптоми захворювання, їй призначать тестування. У випадку коли тест кішки чи собаки виявиться позитивним, тварину залишатимуть вдома з господарями.
За словами місцевої влади, відправляти навіть інфіковану тварину до повної ізоляції не треба, оскільки немає доказів передачі COVID-19 від тварин до людей, пише Yonhap. Карантин для котів і собак з позитивними тестами триватиме щонайменше 14 днів.
Читайте такожВчені розповіли, які тварини можуть підхопити коронавірус (відео)Однак якщо власники домашніх тварин не зможуть доглядати за улюбленцями через власний похилий вік чи стан здоров'я, наприклад, у разі своєї госпіталізації з COVID-19 — тваринок відправлятимуть до ізолятора на заході Сеула.
Тести котам і собакам робитиме просто біля місця їхнього мешкання команда з медичних працівників, зокрема й ветеринара. Серед симптомів, які можуть стати приводом для тестування — лихоманка, кашель, ускладнене дихання, надмірна кількість виділень з очей або носа. Також тестуватимуть тваринок, які контактували з людиною-носієм вірусу.
Місцева влада також нагадала мешканцям дотримуватися щонайменше двометрової дистанції під час прогулянок — як між людьми, так і між тваринами, носити маски та мити руки.
Тестувати тварин у Кореї вирішили після того, як у 21 січня 2021 року зафіксували перший випадок зараження COVID-19 кошеняти з релігійного закладу в місті Чинджу. За інформацією Yonhap, після відвідування закладу 29 людей повідомили на початку січня, що заразилися коронавірусом, а згодом більше ніж сотня людей, які контактували із зараженими, отримали позитивні тести.
Влада вважає, що кошеня могли заразити мама та донька, які доглядали у закладі за кішкою та двома її кошенятами.
Коронавірус у тварин: що відомо
- У травні минулого року у Росії підтвердили перший випадок зараження домашньої кішки коронавірусом.
- Влітку COVID-19 вперше у Британії підтвердили у домашньої кішки. Імовірно, тварина заразилася від своїх господарів.
- У Данії на початку листопада виявили кілька сотень випадків передачі коронавірусу від норок людям. Влада країни вирішила знищити місцевих норок через мутацію коронавірусу, яку знайшли у тварин. Данські фермери вимушені були вбити одразу понад 10 млн тварин, яких вирощували заради хутра. Однак вчені з'ясували, що коронавірусом інфіковані норки не лише в Данії, а й в інших країнах світу.
- У грудні коронавірус виявили у чотирьох левів зоопарку Барселони. Тварин протестували після того, як доглядачі помітили в них легкі симптоми.
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