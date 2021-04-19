У видр з океанаріума Джорджії виявили позитивний результат тесту на COVID-19.
Читайте також"Тривожні тенденції": у ВООЗ прокоментували ситуацію з COVID-19 у світіПро це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.
Азіатські видри почали проявляти респіраторні симптоми, такі як чхання, нежить, легка млявість. Деякі з них почали кашляти.
"Ми раді повідомити, що у них все добре, і ми очікуємо повного одужання. Вони не виставляються та опікуються за кадром нашими експертними групами охорони та догляду за тваринами", - йдеться у повідомленні.
В океанаріумі підозрюють, що видри могли заразитися коронавірусом від безсимптомного співробітника.
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