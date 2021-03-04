Примати отримали по дві дози експериментальної вакцини від компанії Zoetis, яка призначена для домашніх тварин.

У зоопарку Сан-Дієго чотирьох орангутанів і п'ять бонобо прищепили від COVID-19.

Про це повідомляє National Geographic.

Примати отримали по дві дози експериментальної вакцини від компанії Zoetis, яка призначена для домашніх тварин. Хоча досі її безпеку і ефективність встигли підтвердити тільки на кішках і собаках.

До складу вакцини Zoetis входять синтетичні s-білки коронавірусу, які повинні викликати вироблення таких самих антитіл, як і справжній вірус. За таким же принципом влаштована людська вакцина від компанії Novavax, що знаходиться на пізніх етапах випробувань.

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Відзначається, що на рішення прищепити мавп вплинуло зараження COVID-19 восьми горил на початку січня.

Мавпи, які отримали щеплення, відчувають себе добре, проте ще не ясно, чи сформувався у них імунітет.

У найближчих планах зоопарку Сан-Дієго вакцинувати ще трьох бонобо і одну горилу з-поміж тих, що не заразилися.

Коронавірус у тварин

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Автор: УНІАН