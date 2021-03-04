У зоопарку Сан-Дієго чотирьох орангутанів і п'ять бонобо прищепили від COVID-19.
Про це повідомляє National Geographic.
Примати отримали по дві дози експериментальної вакцини від компанії Zoetis, яка призначена для домашніх тварин. Хоча досі її безпеку і ефективність встигли підтвердити тільки на кішках і собаках.
До складу вакцини Zoetis входять синтетичні s-білки коронавірусу, які повинні викликати вироблення таких самих антитіл, як і справжній вірус. За таким же принципом влаштована людська вакцина від компанії Novavax, що знаходиться на пізніх етапах випробувань.
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Відзначається, що на рішення прищепити мавп вплинуло зараження COVID-19 восьми горил на початку січня.
Мавпи, які отримали щеплення, відчувають себе добре, проте ще не ясно, чи сформувався у них імунітет.
У найближчих планах зоопарку Сан-Дієго вакцинувати ще трьох бонобо і одну горилу з-поміж тих, що не заразилися.
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