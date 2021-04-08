Також влада одного з муніципалітетів хоче позбавляти порушників карантину пільг - видачі продуктових наборів і газу для приготування їжі.

В одному зі штатів на півночі Венесуели влада почала позначати спеціальними табличками будинки, у яких живуть люди, які хворіють на коронавірус.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на Reuters.

"Ми захищаємо наш народ. Це вказує на те, що в будинку є випадок або підозра на COVID-19, тому люди насторожі", - сказав мер муніципалітету Сукре в штаті Яракуй Луїс Дуке, показавши білу табличку з червоним колом і лінією.

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Він також заявив про необхідність застосовувати радикальні заходи до порушників карантину. Йдеться про позбавлення їх пільг - видачі продуктових наборів і газу для приготування їжі.

За словами Дуке, його муніципалітет також оштрафує будь-кого, хто не підпорядковується карантину, на суму, еквівалентну дев'яти доларам - це мінімальна заробітна плата у Венесуелі.

Дуке також зазначив, що, якщо хтось вважатиме ці заходи неконституційними, то може оскаржити їх у суді. Але, підкреслив чиновник, введені ним правила є обов'язковими до тих пір, поки не буде винесено будь-яке рішення проти них.

Правозахисники, своєю чергою, звинуватили Дуке у дискримінації.

"Ми повинні засудити його і, крім того, побажати йому міцного здоров'я, щоб йому не доводилося вішати табличку на свій будинок", - заявила юрист з прав людини Тамара Суджу.

Відзначається, що у Венесуелі спостерігається нове зростання кількості випадків зараження коронавірусом, після першого піку в серпні минулого року: 6 квітня там було зареєстровано 1526 нових випадків захворювання і 15 смертей.

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Автор: Олександр Топчій