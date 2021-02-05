Експерти відзначають, що на скорочення захворюваності впливає і вакцинація.

У світі кожен день скорочується число нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це сказала експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керк, передає НВ.

"Ми дійсно спостерігаємо скорочення щодня виявлених випадків зараження. Це відбувається внаслідок цілого ряду чинників, але в першу чергу завдяки заходам, які вводять країни, і які дозволяють переривати ланцюжки передачі і запобігати новим випадкам", - сказала вона.

За її словами, на скорочення захворюваності впливає й вакцинація.

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"Вакцини також грають свою роль, проте це не означає, що дані заходи можна скасовувати. Для багатьох країн настав дуже важливий період. Необхідно продовжувати дотримуватися обраного курсу і підходити до питання зняття обмежень дуже повільно", - сказала вона.

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Походження коронавірусу SARS-CoV - 2 є предметом спекуляцій вже довгий час. Більшість вчених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.

До нинішньої делегації ВООЗ увійшли 13 експертів з 12 країн. Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц з Німецького інституту імені Робарта Коха заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково знаходиться в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

Команда вже відвідала продуктовий ринок Baishazhou в Ухані. Там продають свіже м'ясо, рибу і морепродукти.

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Автор: УНІАН