В уряді Угорщини сподіваються, що впровадження документа допоможе якнайшвидше повернутися до нормального життя.

Угорщина вирішила ввести в країні імунні паспорти (сертифікати).

Відповідне рішення ухвалив уряд цієї держави, повідомляє ТСН із посиланням на Hungary Today.

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Згідно з рішенням уряду Угорщини, такі сертифікати видаватимуть громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, а також тим, хто перехворів на COVID-19 і має антитіла.

У першому випадку в "імунному паспорті" буде вказана дата введення другої дози вакцини, а в другому - дата виписки з лікарні. У випадку, коли людина лікувалася вдома, до сертифіката включать дані про ПЛР-тестування на коронавірус.

"Ми сподіваємося, що впровадження цих документів допоможе нам якнайшвидше повернутися до нормального життя. Однак наразі уряд ще не вирішив, які привілеї матимуть власники таких сертифікатів", - сказав глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйаш.

Паспорт вакцинації: що відомо

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Автор: УНІАН