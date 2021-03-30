Основна мета договору полягатиме у зміцненні національних, регіональних і глобальних спроможностей та стійкості до майбутніх пандемій.

Україна долучилася до понад 10 країн у підтримці започаткування нового міжнародного договору для реагування на пандемію та рівноправний і справедливий розподіл вакцин.

Як повідомляє прес-служба президента України Володимира Зеленського, комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію підписали керівники держав і урядів Португалії, Румунії, Великої Британії, Руанди, Кенії, Республіки Корея, Чилі, Коста-Рики, Албанії, Південної Африки, Тунісу, Іспанії, Сербії, Індонезії, України, а також генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус і президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Сьогодні ми сподіваємося, що спільною боротьбою з пандемією COVID-19 ми зможемо побудувати міцнішу міжнародну архітектуру охорони здоров'я, яка захистить майбутні покоління. Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати пандемії, запобігати їм, виявляти і оцінювати їх та ефективно на них реагувати, забезпечуючи високий рівень координації", - йдеться у комюніке.

Підписанти заявили, що прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями. "Імунізація є глобальним суспільним благом, і нам потрібно буде якомога швидше здійснювати розробку, виробництво та впровадження вакцин", - сказано у документі.

Читайте такожУ МОЗ заявили, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну: в реанімаціях - молодь

"Саме з цією метою була заснована міжнародна програма Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для сприяння рівному доступу до тестів, лікування й вакцин та підтримки систем охорони здоров’я в усьому світі. ACT-A вже досягла результатів у багатьох аспектах, але рівного доступу досягнути поки не вдалося. Ми можемо зробити більше для забезпечення глобального доступу", - наголошується у комюніке.

Керівники держав і урядів заявили, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї.

"Таке відновлене колективне зобов'язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті ВООЗ та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип "здоров'я для всіх". Наявні інструменти світової охорони здоров'я, особливо Міжнародні медично-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати", - наголошується у документі.

Крім того, основна мета цього договору полягатиме в заохоченні загальнодержавного підходу та участі всього суспільства, зміцненні національних, регіональних і глобальних спроможностей та стійкості до майбутніх пандемій.

"Це включає значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними, досліджень та місцевого, регіонального й глобального виробництва та розповсюдження медичних засобів протидії та заходів із забезпечення громадського здоров’я, таких як вакцини, ліки, засоби діагностики та засоби індивідуального захисту. Це також має включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою. Також такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в межах міжнародної системи з її правилами та нормами", - йдеться у комюніке.

Головні новини України та світу на ранок 30 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко