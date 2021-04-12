Компанія з ОАЕ готова розглядати можливість управління обраними українськими лікарнями.

Україна може отримати 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу Hayat-Vax COVID-19 з ОАЕ.

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, питання обговорювалось під час візиту офіційної делегації України до ОАЕ за участі Віце-прем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, заступника Голови Офісу Президента Ігоря Жовкви та заступника Міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

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Оскільки питання протидії пандемії коронавірусній хворобі COVID-19 є наразі ключовими в рамках співробітництва з усіма країнами окрему зустріч було проведено з СЕО компанії G42 Healthcare Ашишом Коші (Ashish Koshy) та його командою. Компанія G42 спільно з китайським виробником вакцини Сінофарм залучена до виробництва інактивованої вакцини проти ковіду та вже виробляють цю вакцину під назвою Hayat-Vax COVID-19 в ОАЕ.

На зустрічі обговорили можливість постачання в Україну як мінімум 5 мільйонів доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 млн доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021 року, а завдяки поетапній розробці він досягне потужності 200 млн доз на рік на трьох лініях розливу та п’яти автоматизованих лініях пакування. Для порівняння, сама компанія Sinopharm поставила 100 млн доз вакцини проти COVID-19 у світі з моменту її запуску восени минулого року.

Головний державний санітарний лікар України запропонував керівництву G42 розглянути можливість локалізації виробництва вакцини проти COVID-19 в Україні. Домовились опрацювати це питання найближчим часом та прийняти рішення до кінця травня 2021 року.

Також Україна зацікавлена у досвіді ОАЕ щодо вакцинації та розширені кооперації в сфері медицини.

Тому під час цієї зустрічі були обговорені ключові моменти співпраці в рамках розвитку української системи охорони здоров’я, в частині удосконалення електронної системи охорони здоров’я та питання концесії в медичній сфері.

«Компанія G42 Healthcare готова розглядати можливість управління обраними українськими лікарнями та забезпечувати належний рівень інвестицій та постачання новітнього медичного обладнання. СЕО компанії G42 Healthcare Ашиш Коші відгукнувся на пропозицію Віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова та висловив готовність опрацювати можливість інвестиційного будівництва сучасних аналогів наших обласних лікарень на території Донецької та Луганської областей», - повідомили у міністерстві.

Загалом відбувся ряд зустрічей щодо подальшого співробітництва України та ОАЕ.

Зокрема, обговорювалися можливості інвестицій в розвиток підконтрольних Уряду України територій Донецької та Луганської областей.

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Автор: Інна Андаліцька