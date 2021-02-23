Науковці Національної академії наук України назвали супутнє захворювання, яке найбільш часто призводить до летального результату. Дослідники прийшли до висновку, що COVID-19 в 22% випадків має смертельний результат при цукровому діабеті.
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Про це йдеться у висновках науковців на сайті НАН України.
Науковці проаналізували статистику смертності в Україні і дійшли висновку, що саме діабет у поєднанні з коронавірусом найбільш часто призводить до смерті пацієнта.
Зазначається, що летальність при захворюванні на діабет для всіх вікових груп становить 22%, а для вікової категорії 80+ - 46%.
При цьому серцево-судинні захворювання небезпечні вдвічі менше при коронавірусі. А великі цифри смертності при таких супутніх захворюваннях пояснити можна загальною поширеністю недуги серед українців.
"Найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (22%), а серцево-судинні захворювання мають летальність вдвічі меншу. Значний відсоток серцево-судинних захворювань серед померлих пояснюється великою кількістю випадків інфікованих з цим супутнім захворюванням", - розповідають в НАН України.
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