Україну очікують ще складніші випробування через виявлену на її території «південноафриканську» мутацію коронавірусної хвороби.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.
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Депутат нагадав, що кілька тижнів тому Україна відправила зразки біологічних матеріалів до лондонської лабораторії. Вчора отримали відповідь. В усіх регіонах нашої країни зафіксований «британський» штам та у двох – вперше виявлений «південноафриканський».
За його словами, «південноафриканський» штам вважається ще агресивнішим, ніж «британський». Ця мутація СOVID-19 була виявлена наприкінці минулого року у Південно-Африканській Республіці. За даними ВООЗ, штам циркулює у 51 країні, зокрема у США, Канаді, Австралії, Китаї, Ізраїлі, Німеччині, Латвії, Чехії.
За попередніми даними, штам з ПАР ще на 50% агресивніший, ніж інші відомі мутації коронавірусу. Рівень летальності на 50% вищий.
«Південноафриканський» штам частіше вражає молодих людей та інфікує повторно тих, хто вже перехворів», - написав Радуцький.
Як зауважив депутат, дослідження у ПАР свідчать, що мутація вірусу знижує ефективність вакцин від «ковіду» на 30%. Проте виробники вакцин мають інші дані. Pfizer/BioNTech у цьому випадку демонструє ефективність 91% (на інші штами вірусу – 95%). Щодо вакцини AstraZeneca дослідження ще не завершені. Виробник Sinovac Biotech заявив про ефективність вакцини проти цього штаму, втім точних цифр не називає.
Коронавірус в Україні: останні дані
- 1 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у двох областях виявили новий "південноафриканський" штам COVID-19.
- В Україні протягом минулої доби було зафіксовано 19 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис. 630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679.
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