«Південноафриканський» штам вважається ще агресивнішим за «британський». Він частіше вражає молодих людей та інфікує повторно тих, хто вже перехворів.

Україну очікують ще складніші випробування через виявлену на її території «південноафриканську» мутацію коронавірусної хвороби.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

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Депутат нагадав, що кілька тижнів тому Україна відправила зразки біологічних матеріалів до лондонської лабораторії. Вчора отримали відповідь. В усіх регіонах нашої країни зафіксований «британський» штам та у двох – вперше виявлений «південноафриканський».

За його словами, «південноафриканський» штам вважається ще агресивнішим, ніж «британський». Ця мутація СOVID-19 була виявлена наприкінці минулого року у Південно-Африканській Республіці. За даними ВООЗ, штам циркулює у 51 країні, зокрема у США, Канаді, Австралії, Китаї, Ізраїлі, Німеччині, Латвії, Чехії.

За попередніми даними, штам з ПАР ще на 50% агресивніший, ніж інші відомі мутації коронавірусу. Рівень летальності на 50% вищий.

«Південноафриканський» штам частіше вражає молодих людей та інфікує повторно тих, хто вже перехворів», - написав Радуцький.

Як зауважив депутат, дослідження у ПАР свідчать, що мутація вірусу знижує ефективність вакцин від «ковіду» на 30%. Проте виробники вакцин мають інші дані. Pfizer/BioNTech у цьому випадку демонструє ефективність 91% (на інші штами вірусу – 95%). Щодо вакцини AstraZeneca дослідження ще не завершені. Виробник Sinovac Biotech заявив про ефективність вакцини проти цього штаму, втім точних цифр не називає.

Коронавірус в Україні: останні дані

1 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у двох областях виявили новий "південноафриканський" штам COVID-19.

В Україні протягом минулої доби було зафіксовано 19 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис. 630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679.

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Автор: Костянтин Гончаров