Йдеться про компанії, в яких працює понад 250 співробітників.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш пропонує зобов'язати великі компанії проводити тестування своїх співробітників.

Читайте такожУ Великобританії понад 20 мільйонів осіб отримали перше щеплення від COVID-19Про це пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Йдеться про компанії, в яких працює понад 250 співробітників. Цю пропозицію уряд обговорить у понеділок.

Відзначається, що компанії, які відмовляться це робити, будуть змушені призупинити роботу або сплатити штраф до 500 000 чеських крон. Бабіш вважає, що це може замінити закриття підприємств на локдаун.

Також прем'єр визнав, що уряд допустив ряд помилок у боротьбі з пандемією, в тому числі - коли представники влади своєю поведінкою демонстрували неналежний приклад.

Коронавірус в Чехії

Загальна кількість заражень в Чехії вже перевищує 1,2 млн, через ускладнення померли майже 20 тис. осіб. Всього в країні проживає близько 10,7 млн осіб.

З 2020 року в країні вже діє комендантська година, обмеження на масові збори, а ресторани залишаються закритими.

Влада Чехії оголосила про посилення обмежень у зв'язку з коронавірусом з понеділка, 1 березня.

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Автор: УНІАН