У березні навантаження на ковідні бригади збільшилося в півтора рази у порівнянні з січнем-лютим.

Міська влада Харкова почала додатковий набір людей з медичною освітою через кризову ситуацію з коронавірусом. В мерії заявили, шо вже в квітні виникне проблема фізичної нестачі людей у медичних бригадах.

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Як повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, харків’яни з медичною освітою можуть отримати роботу в одній з лікарень, де працюють ковідні відділення.

За її словами, у березні навантаження на ковідні бригади збільшилося в півтора рази у порівнянні з січнем-лютим. При цьому, за правилами НСЗУ, нові бригади можна сформувати тільки при перевантаженості старих.

«У березні кількість хворих почала різко підвищуватися, але ми не можемо створити нові бригади, поки не здамо березневий звіт в НСЗУ і вони не побачать, що бригади працювали з перевантаженням. Але в квітні ми зіткнемося з проблемою, що у нас фізично не буде людей, яких ми могли б включити до складу бригад. Тому я змушена звернутися до всіх, хто має медичну освіту», - зазначила віце-мер.

Посадовиця повідомила, що лікарням №17, 18, 25 і 13 в ковідні бригади потрібні анестезіологи, кардіологи, терапевти, медсестри і молодший медичний персонал.

«Будь ласка, якщо у вас є можливість і ви хотіли б отримати більш високу заробітну плату в період роботи в цих бригадах - звертайтеся в наші медустанови. Це можуть бути науковці, студенти з середньою медичною освітою», - сказала Горбунова-Рубан.

Наразі міська влада просить НСЗУ дозволу поєднувати в бригаді медпрацівників з різних лікувальних установ.

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Автор: Дмитро Захаров