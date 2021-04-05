За одним столиком в барі може сидіти не більше шести осіб.

Мер іспанського міста Кадіс Хосе Марія Гонсалес публічно вибачився за те, що порушив коронавірусні обмеження.

Читайте такожЖителі Німеччини, які вакцинуються від COVID-19, отримають привілеїПро це пише Noticia.

У мережі з'явилася фотографія, на якій видно, що Гонсалес сидить в компанії шести осіб за одним столом в барі.

За діючими в регіоні правилами, за одним столом може сидіти не більше шести осіб.

"Вчора ввечері сфотографували мене і ще шестеро людей за столиком в барі. Це було лише хвилинне упущення. До нас підсіла людина, і ми не відразу усвідомили, що порушили ліміт. Але мені немає виправдання. Я помилився, перепрошую і беру на себе всю відповідальність", - написав він на Facebook.

Гонсалес зв'язався з поліцією і повідомив про своє порушення. Суму штрафу віднімуть з його зарплати.

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Автор: Людмила Жерновська