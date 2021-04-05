Мер іспанського міста Кадіс Хосе Марія Гонсалес публічно вибачився за те, що порушив коронавірусні обмеження.
Читайте такожЖителі Німеччини, які вакцинуються від COVID-19, отримають привілеїПро це пише Noticia.
У мережі з'явилася фотографія, на якій видно, що Гонсалес сидить в компанії шести осіб за одним столом в барі.
За діючими в регіоні правилами, за одним столом може сидіти не більше шести осіб.
"Вчора ввечері сфотографували мене і ще шестеро людей за столиком в барі. Це було лише хвилинне упущення. До нас підсіла людина, і ми не відразу усвідомили, що порушили ліміт. Але мені немає виправдання. Я помилився, перепрошую і беру на себе всю відповідальність", - написав він на Facebook.
Гонсалес зв'язався з поліцією і повідомив про своє порушення. Суму штрафу віднімуть з його зарплати.
Вас також можуть зацікавити новини
- Здали місцеві: американському туристу загрожує штраф 570 тисяч доларів за порушення карантину в Канаді
- Гарячі поцілунки і басейн в горах: Роналду порушив карантин, щоб відсвяткувати день народження коханої (відео)
- В Австралії стався скандал через вечірку під час карантину: сотню туристів можуть депортувати (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram