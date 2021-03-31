В іспанському регіоні Астурія судитимуть батьків, які не водили своїх дітей до школи через страх перед коронавірусом.
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Хлопчики 11 і 14 років рік не відвідували шкільні заняття. Один з них тільки раз прийшов на іспит.
Батьки підлітків боялися коронавірусу, а також не хотіли, щоб діти відвідували школу, в якій введені обмеження. Вони не визнають носіння масок, вважаючи, що вони «приховують індивідуальність» і формують неправильні соціальні навички.
Подружжя записало своїх дітей в дистанційну американську школу. Однак Іспанія не визнає освіту, отриману в цій школі.
Прокуратура вимагає 11 місяців тюремного ув'язнення для кожного з них.
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