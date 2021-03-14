Влада планує, що нові обмежувальні заходи будуть скасовані після Великодніх свят.

З 15 березня в більшості регіонів Італії закриваються магазини, ресторани та школи.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Влада планує, що нові обмежувальні заходи будуть скасовані після Великодніх свят, які відзначаються цього року з 3 по 5 квітня. У ці три дні обмежувальні заходи, імовірно, будуть особливо суворими.

Прем’єр-міністр Італії Серджо Маттарелла застерігає співвітчизників від нового спалаху епідемії COVID-19.

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Як передає Громадське із посиланням на Corriere della Sera, посилені обмеження діятимуть з 15 березня по 6 квітня.

10 з 20 регіонів Італії опиняться в "червоному" рівні, де введуть жорсткі обмеження. У цю зону, зокрема, потрапили Рим і Мілан.

У "червоних" зонах люди можуть виходити з дому в разі, якщо необхідно їхати на роботу або через погіршення здоров'я. Ресторани, бари (можуть працювати на доставку), спортзали, салони краси, школи і магазини, які продають товари не першої необхідності будуть закриті. Також людям забороняється виїжджати за межі "червоного" регіону.

Навчання в школах проходитиме дистанційно. Усього з 15 березня 6,9 мільйона учнів не підуть до школи.

У "помаранчевих" регіонах також не працюватимуть ресторани й бари, проте всі магазини будуть працювати. У "жовту" зону не потрапив жоден регіон. "Білий" рівень запровадили в Сардинії - там ввели мінімальні обмеження, зокрема там можуть працювати бари та ресторани до 22:00 і 23:00 відповідно.

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Автори: Олександр Топчій, Юлія Янкевич