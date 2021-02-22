Міський голова розповів про проблеми з медиками та ситуацію із заповненням лікарень.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків пов’язав спалах коронавірусу в області з туристичним сезоном та святами.

Відповідну заяву він зробив в ефірі каналу «Україна 24».

Читайте такожБезкоштовні щеплення від COVID-19 будуть гарантовані всім громадянам України - президент

"Я вважаю, що одна з основних причин — туристичний потенціал нашої області. Дуже багато людей приїжджало навіть у жорсткий локдаун, курорти працювали. Дуже багато перехворіло персоналу, і пішло поширення. Крім того, ще одна з причин — свята, але я думаю, що вона не головна. Ми бачимо, що найбільша кількість (хворих - ред.) — це Івано-Франківщина, зараз підтягується Закарпаття, Чернівецька область. Це як раз місця, де найбільше курортів, де відпочивали люди на новорічні свята", — сказав він.

Міський голова також розповів про ситуацію з госпіталізованими та прокоментував розгортання мобільного ковідного госпіталю на території Богородчанської ЦРЛ.

"Проблеми є, особливо з медиками. Що до мобільного госпіталю, це добре, але насамперед потрібно забезпечити місця в обласних установах, в інших установи, які можна перепрофілювати. Ми в місті перепрофілювали відділення пологового будинку, у нас там 60 точок з киснем, 120 місць розгорнуто. Я вважаю, що спочатку потрібно задіяти на 100% ті структури, які ще не повністю задіяні в області, а вже потім розгортати мобільні... Умови набагато кращі навіть у районних лікарнях, ніж надворі... Я розумію, що там і обладнання, обігрів, але, на мій погляд, краще та ефективніше (задіяти стаціонарні медичні заклади - ред.)», - пояснив він.

За словами Марцинківа, загальна ситуація напружена, в лікарні стало надходити більше людей.

«У міських установах у нас вже 614 пацієнтів з підозрою або з підтвердженням на коронавірус. У пологовому будинку у нас 87 осіб, в дитячій лікарні 45. Ми думаємо про додаткові місця в інших лікарнях міста. Хоча, знову ж таки, на мою думку, є обласні установи, які можна було б задіяти та перепрофілювати на хворих ковідом. Чому цього не робиться — це більше питання до області", - підсумував мер.

Спалах коронавірусу на Прикарпатті

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.

На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 запровадили жорсткий карантин та розгорнули модульну лікарню.

З 22 лютого закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на виніс; розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу; забороняється проведення культурних і релігійних заходів; школярі 5-11 класів також продовжать навчатися дистанційно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров