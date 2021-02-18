Борт ДСНС з необхідним обладнанням з невідомих причин сьогодні так і не зміг вилетіти.

На Прикарпатті через сплеск епідемії готуються розгортати тимчасовий коронавірусний шпиталь. Наразі його збираються обладнати в приміщенні районної лікарні під Івано-Франківськом.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що борт ДСНС з необхідним обладнанням з невідомих причин сьогодні так і не зміг вилетіти.

Йдеться про понад сотню кисневих концентраторів, кілька апаратів ШВЛ, 24 апарати CPAP (різновид апарату ШВЛ) та багато іншого обладнання.

Мобільний шпиталь облаштують на базі богородчанської лікарні – це в 20 кілометрах від Івано-Франківська. Її поступово повністю обладнають під ковідну.

Саму модульну конструкцію шпиталю привезуть, коли потеплішає. Наразі під нього шукають територію.

Головний санлікар Віктор Ляшко пояснив, що обладнання модульної конструкції на вулиці зараз потребуватиме занадто потужного опалення. Наразі ухвалено рішення розгорнути додаткові місця в середині приміщення.

Раніше повідомлялось, що у шпиталі розгорнуть 120 ліжок – вони потрібні надтерміново. Наразі область розробляє так званий «маршрут пацієнта», що полягатиме у перегляді даних пацієнтів, які можна буде туди транспортувати.

За словами медиків, вільні ліжка у переобладнаній лише учора лікарні заповнилися хворими «за лічені години».Деяких хворих вже відправляють у Львівську область – на резервні місця.

Коронавірус в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.

На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 запроваджують жорсткий карантин та розгортають модульну лікарню.

Згідно з рішенням, відповідні обмеження діятимуть щонайменше з 22 до 28 лютого.

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Автор: УНІАН