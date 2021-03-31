Наразі пацієнтів з коронавірусом приймають у 30 медзакладах Києва.

Медичні заклади Києва розгортають додаткові ліжка для хворих з коронавірусною хворобою.

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Як повідомляє ТСН, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок. Загалом із початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок", – сказав він.

Міський голова зазначив, що наразі пацієнтів з коронавірусом приймають у 30 медзакладах Києва. Зокрема, днями хворих нарешті розпочали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли.

"Що ж до інших медзакладів – відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал, – то, незважаючи на наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на COVID-19 киян", – зазначив Кличко.

Локдаун в Києві

З 5 квітня у Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті.

З наступного тижня увесь громадський транспорт в Києві, зокрема метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також зачиняються усі садочки й школи.

Роботу продуктових ярмарків тимчасово зупиняють з 1 квітня. Водночас заклади громадського харчування зможуть працювати тільки «на винос» чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Столична влада просить керівників установ, підприємств, закладів відправити своїх працівників на дистанційну роботу.

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Автор: Дмитро Захаров