За даними місцевих мешканців, у дитини були вражені внутрішні органи - кишечник, легені, нирки.

В Одесі 11-річна дівчинка померла від наслідків COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомили місцеві жителі.

Зазначається, що в Одеській обласній лікарні (розташована в Одесі) померла жителька міста Чорноморськ Катерина Стасюк.

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«19 квітня пішла з життя після затяжної хвороби дівчинка 11 років - Стасюк Катерина. Шановні жителі нашого міста, велике прохання, допоможіть, будь ласка, зібрати кошти на похорон. Наразі мама покійної дівчинки, Стасюк Оксана, перебуває в обласній лікарні на лікуванні...» - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 5-класниця тривалий час (понад місяць) перебувала в лікарні у важкому стані. COVID-19 дав ускладнення, з якими організм дівчинки не зміг впоратися самостійно.

За даними місцевих жителів, у дитини були вражені внутрішні органи (кишечник, легені, нирки). Дівчинку під'єднали до апарату гемодіалізу, в легені встановили дренаж.

Жителі Чорноморська збирали кошти для купівлі ліків, оскільки сім'я вичерпала свої ресурси та не могла купувати дорогі ліки самостійно. Зараз оголошено збір коштів для організації похорону.

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Автор: Лариса Козова