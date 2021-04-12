Місцева влада збирається звернутися до міст-побратимів з проханням про тимчасову оренду спеціальних автомобілів.

Влада Одеси збирається просити в оренду у міст-побратимів з інших країн автомобілі для перевезення кисню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час засідання оперативного штабу.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті складна ситуація з постачання кисню до опорних лікарень, зокрема, через відсутність власного спецавтомобіля.

«Ситуація з постачанням кисню сьогодні є нестабільною. Ця ситуація по всій Україні. Бракує транспорту, щоб доставляти кисень...», - сказав Труханов, зазначивши, що місту необхідно забезпечити безперебійну поставку, зокрема, забезпечити запас кисню бажано на добу або дві.

У зв'язку з цим мер доручив звернутися до міст-побратимів з проханням про тимчасову оренду спеціальних автомобілів. В Одеси є понад 20 таких міст, зокрема, Єреван (Вірменія), Кишинів (Молдова), Констанца (Румунія) і Стамбул (Туреччина).

«Зателефонуйте в Молдову, Туреччину, Румунію. Може, вдасться у них взяти у тимчасове користування, оренду машину для перевезення кисню, яку вони можуть у найкоротші терміни нам надати», - сказав міський голова.

Він також доручив звернутися й до Єревана, де зараз епідеміологічна ситуація стабільна.

Читайте такожВ Одесі з коронавірусом госпіталізували 13 дітей з прийомної сім'їКрім того, за словами Труханова, необхідно оперативно розв'язати питання з облаштуванням кисневих станцій, зокрема, в опорних лікарнях, щоб мати альтернативу іншій кисневій апаратурі.

У зв'язку з цим усі опорні лікарні слід забезпечити альтернативними джерелами електроенергії, потужними генераторами та відповідними виділеними електричними лініями. Наприклад, лише Одеській міській інфекційній клінічній лікарні необхідно три такі станції.

Ситуація з коронавірусом в Одеській області

Станом на ранок 12 квітня в Одеській області зареєстровано 120 тис. 867 випадків COVID-19, з них 56 тис. 487 - у жителів Одеси.

За останню добу в регіоні зафіксовано 443 нових випадки COVID-19, серед них в одеситів - 207.

Ситуація ускладнюється через дефіцит кисню і нестачу медперсоналу.

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Автор: Лариса Козова