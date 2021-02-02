У місті знизився рівень захворюваності на коронавірус.

В Одесі тимчасово згорнули 220 ліжок, розгорнутих для хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді напередодні заявила директор Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко.

Вона зазначила, що департамент постійно здійснює моніторинг наявності вільних ліжок для інфікованих COVID-19 і хворих з підозрою на коронавірус.

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"Тимчасово закрито 50 ліжок у відділенні №2 міської клінічної лікарні №1 для проведення робіт з облаштування системи централізованого забезпечення киснем. Також тимчасово згорнуто 170 ліжок у міській лікарні №5: 100 ліжок відділення №1 та 70 ліжок відділення №2", - сказала чиновниця.

Як уточнили УНІАН в прес-службі Департаменту охорони здоров'я, ліжка згорнуті у зв'язку з тим, що в місті за останній час значно скоротилася кількість хворих на COVID-19, що надходять в стаціонар. Тому щодня "простоювали" понад 300 лікарняних місць.

"Станом на 16:00 понеділка, 1 лютого, вже з урахуванням тимчасово закритих ліжок, для інфікованих коронавірусом вільними залишаються 266 місць. Якщо чисельність людей, які потребують госпіталізації, значно зросте, "згорнуті" місця швидко відкриють", - додали в Департаменті.

У прес-службі зазначили, зараз в місті функціонують 570 ліжок для дорослих людей, які заразилися коронавірусом, і 120 – для дітей.

Коронавірус в Одесі та області: статистика

В Одеській області за добу 31 січня зареєстровано 71 новий випадок захворювання, з них 26 - у одеситів. Всього в регіоні станом на ранок 1 лютого зареєстровано 81 тис. 462 випадки COVID-19, з яких 36 тис. 288 - у жителів Одеси.

Як зазначила Якименко, в даний час на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні (основна опорна лікарня регіону по COVID-19) знаходяться 135 інфікованих коронавірусом пацієнтів. З них 49 осіб перебувають у стані середньої тяжкості, у важкому стані – 86 пацієнтів, з яких одна людина підключена до апарату ШВЛ в режимі СИПАП.

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Ще 24 пацієнти з підтвердженим COVID-19 проходять лікування в МКЛ №1, 26 осіб - в МКЛ №10, 35 - в міській лікарні №5, троє дітей - в дитячій міській лікарні №3.

Станом на 1 лютого на коронавірус хворіють 3 тис. 199 одеситів. За минулий тиждень даний показник знизився на 25,4%. Із загального числа пацієнтів 2 тис. 954 людини знаходяться в стані, що не вимагає госпіталізації в стаціонар, і проходять амбулаторне лікування вдома в режимі самоізоляції.

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Автор: Лариса Козова