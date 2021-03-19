Труханов прогнозує, що жителі Києва масово поїдуть до Одеси після посилення карантину в столиці.

Влада Одеси може запровадити в місті локдаун у разі масового приїзду до міста жителів Києва, в якому вже ввели жорсткий карантин.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов, пише "Страна".

"Ми будемо відстежувати мало не по хвилинах напругу в наших лікарнях, відсоток одужання, ступінь тяжкості захворювання. Все це сумарно будемо оцінювати. Але я схильний до того, щоб все-таки вводити локдаун",- заявив він.

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Труханов стверджує, що після посилення карантину в столиці "пів-Києва буде в Одесі".

"Кияни, які звикли сходити в ресторанчик, тусанути, прогулятися зараз сядуть у машину, чотири години їзди - і вони вже у нас в Одесі. Тільки через це ми можемо ввести локдаун", - сказав мер.

За його словами, багато одеситів розслабилися і не прагнуть здавати тести на коронавірус при перших ознаках захворювання. До лікарні при цьому звертаються вже при ускладненнях.

"Ми на контакті з мобільними операторами. Моніторимо ситуацію по навантаженню на мобільні мережі. Якщо ми будемо бачити чітку міграцію людей до нас після локдауну в інших областях, будемо змушені "прикрити" Одесу", - резюмував Труханов.

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Автор: Юрій Годован